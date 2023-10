Panamericanos: entre debuts, medallas y buenas noticias

La pelotari reconoció que, desde la obtención de la medalla panamericana la realidad mejoró, pero todavía su camino tiene una pendiente complicadamente ascendente. “La beca me facilitó para costearme mis entrenamientos y mis viajes, no es mucho. Me gustaría que haya más sponsors de Tucumán, así no se me haría tan difícil todo”, explicó desde tierras chilenas la jugadora de 34 años. “Mi objetivo en éstos Panamericanos es ganar la dorada y dedicársela a mis hijos”, anheló Pinto.