Cartas de lectores: los abuelos y el plus médico

En virtud de los planteos de los señores médicos en el marco del Foro de Entidades Médicas del NOA (ver: “Los médicos ajustarán valores de consulta cada dos meses y en base a los índices inflacionarios”, 26/10), llevamos adelante nuestro legítimo reclamo de rechazar el cobro del indebido y conocido plus médico, por el solo hecho de que existe una normativa provincial, del año 1991 (Ley 6.061) que justamente prohibe el plus médico. El efectivo cobro indebido que realiza la mayoría de los galenos (no todos, algunos son éticos) a través de sus secretarias y como condición previa sí o sí para recibir atención médica, configura el incumplimiento de la normativa en desmedro de los consumidores/clientes. Basta recordar que cuentan con un Colegio Médico que los representa a la hora de los arreglos con las obras sociales, quienes deben financiar sus honorarios profesionales como corresponde, es decir que su descontento no es motivo suficiente para llevar adelante esta práctica ilegal que muchas veces lamentablemente deriva en evasión fiscal, toda vez que algún valiente se anima a solicitar factura (la cual le niegan) para luego reclamar su paga en su obra social o prepaga y la misma le es negada. Nuestras intenciones son claras: respeto por la ley y no evasión de impuestos; acceso a la salud y trato digno para cada adulto mayor y que los jubilados dejemos de ser variable de ajuste en contextos críticos. Por los motivos expuestos, instamos a los profesionales, las obras sociales y a las autoridades provinciales a la creación de una mesa de trabajo para resolver este conflicto que afecta directamente a la calidad de vida y que no garantiza el acceso a la salud de los jubilados. Por último, instamos a todas las partes de este conflicto a tener una actitud más empática con los abuelos y abuelas, porque en definitiva todos somos jubilados y jubiladas… ¡Sólo es cuestión de tiempo!