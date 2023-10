Benjamin Fondane en la pampa

Antes de colocarse los anteojos oscuros (el sol lanza una mínima luz en la mañana porteña), Alina me habla de sus diálogos con Cioran, del libro de oro (un tríptico de poesía de Diaconú con ilustraciones del brillante Guillermo Roux) y me dedica su último libro de apotegmas. Los anteojos oscuros se van con Alina pero se queda conmigo la luz tenue y cordial de las palabras. Alina es una escritora que pintó en su primera juventud y que actuó en el último año. Nació en Rumanía pero se nacionalizó argentina. Ella habló en francés con Cioran, el rumano que fue uno de los mayores estilistas franceses y que, según Alina, casi no hablaba en rumano porque quería mantenerlo puro, como si el silencio fuera el laboratorio perfecto para mantener la lengua lejos de las perturbaciones del tiempo.