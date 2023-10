Pese a los reproches radicales y bussistas, el jaldismo impuso su acuerdo con el alfarismo en la Legislatura

“Formamos parte de un frente y somos la primera minoría, pero dentro de ese frente la UCR tiene seis legisladores, tres intendentes, dos diputados y más de 20 concejales. Si hay un poder del Estado que se integra por la representación popular es el Legislativo. La propuesta tiene sensatez, Toscano es parte de JxC. Pero quiero dejar sentado que con el descrédito de la gente, no estamos comenzando de la mejor manera. Yo voy a acompañar, pero en el Poder Legislativo hay que cuidar el fondo y las formas. Nosotros no fuimos consultados. Toscano tuvo la deferencia de tomar un café conmigo y contarme lo que está pasando. Espero que esta sea la última sesión en la que nos manejemos de esa forma”, pidió el ex senador nacional. De todos modos, dijo que iba a acompañar la propuesta de la mayoría.