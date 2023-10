Cartas de lectores II: Barbarie

Estoy tratando de interpretar la carta del lector Ángel Logusso (27/10/23) y debo confesar que me cuesta. Empieza describiendo la imagen del robo en manadas del camión volcado en la ruta, luego se explaya mencionando a la gente masivamente comprando mercaderías y combustibles en supermercados y estaciones de servicio, relaciona estos hechos con el encuentro de Patricia Bullrich y Javier Milei (¿?), y, finalmente, termina afirmando que “el peronismo es una forma cristiana y humanista” y “con justicia social”. Interpreto entonces que… ¿el problema será que no somos todos peronistas? ¿Que la catastrófica situación de la patria, es porque los peronistas, que tuvieron todo el poder el 80 % del tiempo de la recuperación democrática… ¿no fue suficiente? Debemos concluir que todo ese tiempo con el masivo apoyo de gobernadores, Congreso, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos, colectivos de artistas intelectuales y periodistas… ¿fue poco? Entonces debo interpretar que cuando el 100 % de los ciudadanos argentinos seamos peronistas y el 100% del tiempo gobierne el peronismo, ¿recién la gente no va a necesitar robar papas en manada?