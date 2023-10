Cartas de lectores: “Rejuntocracia”

Faltando 21 días para el balotaje, deseo reiterar la carta publicada en v/Diario hace más de cuatro años, el 15/6/2019. Es como si la hubiera escrito hoy, desde ya muchas gracias: No pretendo ser un analista político ni económico y menos aún periodista especializado, simplemente ejercer el sentido común y la humilde experiencia que me regaló la vida. La dedocracia, la rejuntocracia no le hacen bien a la democracia; ésta no se la declama, se la practica. En todo esto de la conformación de estos vergonzantes frentes con los partidos políticos desmembrados no representan a nadie, son un rejuntado de personas que priorizan sus soberbias, sus egoísmos y sus caprichos personales, sin tener la mínima vocación de autocrítica por sobre los de las agrupaciones que dicen representar; es como mezclar agua con aceite, y en todos los casos, el pueblo es convidado de piedra que observa estos despropósitos desde la tribuna. Nuestra democracia carece de partidos sin bases ideológicas. De los centenarios quedan restos del socialismo de J. B. Justo, A. Palacios entre otros; del radicalismo de L. N. Alem, H. Yrigoyen A.H. Ilia y R. R. Alfonsín solo tenemos el residual, con su identidad de origen perdida; del peronismo en su origen como P. Laborista, Perón- Quijano (radical), nunca fue partido político; nació y sigue llamándose movimiento, según definición del propio Gral. Perón. Cambiemos no es nada más que un rejuntado electoral, al no tener una estructura política real, con bases e ideas con programa de gobierno (nunca los tuvo). No es un partido político; así nos gobiernan y así nos va. Cuando los Kirchner se propusieron dividir los partidos (aplicando el “dividir para reinar”) lo lograron con la candidatura a vice de un radical K (Julio Cobos) y sabemos cómo finalizó. Exactamente lo mismo hizo el presidente Macri, eligiendo para vice a un peronista PRO (Miguel Picheto) con el único objetivo de ganar una elección, y todos los nuevos frentes conformados contrarreloj persiguen los mismos objetivos, lamentable. Cuando la Argentina retome el camino de reconstrucción de los partidos políticos serios y responsables podremos retornar a la administración de una verdadera democracia. La única y verdadera salvación que tiene nuestro país es la conformación de un “Gran Acuerdo Nacional” sin ningún tipo de ataduras. Debemos aprender de nuestra historia y no seguir repitiendo siempre los mismos errores.