Expectativa por el tema inédito de Los Beatles

El tema inédito se publicará en las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Amazon Music y Apple Music, entre otras. Además, el 10 de noviembre, las colecciones de The Beatles “1962-1966 (The Red Album)” y “1967-1970 (The Blue Album)” se lanzarán en paquetes de la edición 2023 con listas de canciones ampliadas.