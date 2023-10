El cambio: unidad de liberales o Argentina sin grieta

Luego del abrazo del León y el Pato -cosa que suele terminar mal porque, como sabemos el león, siempre se come al más indefenso-, hubo más confusión que claridad. Parece que ni Patricia fue montonera ni Milei tenía ideas peligrosas. No es casual entonces la decepción de muchos que apostaron por separado por ambos candidatos. Esa decepción no es solo dirigencial (quizás lo menos importante), sino también de segmentos de votantes de ambos lados.