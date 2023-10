La amazona tucumana “Lulú” Solórzano apunta a ganar el Campeonato Nacional de hipismo

“Lulú” se subió a lo más alto del podio con la yegua “Cay Z”, relegando al salteño Matías Saravia con “Label Hawai”. “El Gran Premio tuvo una definición apasionante. De los 14 participantes, pasamos al desempate solamente con Matías. Y ambos lo hicimos con dos ejemplares. A mí me tocó ingresar al último. Fue todo muy emotivo, porque él realizó un gran tiempo, sin derribar vallas. Parecía que era imbatible. Cuando salté con Gama Corrientes tiré un obstáculo y me quedé sin posibilidad de luchar por el primer lugar. Tenía mucha presión, porque con Cay Z tenía que ser veloz y no derribar vallas. Por suerte todo me salió bien e increíblemente mejoré el tiempo en tres segundos”, reveló.