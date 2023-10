Puntos de partida para pensar en el porvenir de la psicología

Lakatos nos advierte que el ser humano ha podido avanzar en el conocimiento porque se ha atrevido a pensar en contra de todo lo que estimaba verdadero y cierto. En términos psicológicos esto es algo muy profundo, atreverse a estar en el desasosiego. Quién no se atreva, no va a poder construir conocimiento, quién busque mantenerse en su sosiego y en su quietud, construirá discursos ideológicos, pero no conocimiento.