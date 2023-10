Hockey: Tucumán Rugby conquistó el clasificatorio del Anual

“La victoria en el clasificatorio significa recompensa, sacrificio, resiliencia y sobre todo, compromiso. Para el Final Four espero mucho de nuestra parte, va a ser muy duro pero ya conocemos a los rivales, eso sí, sin subestimarlos. Buscaremos dejar todo y no guardarnos nada”, dijo la arquera “verdinegra” Macarena González del Pino, en diálogo con LA GACETA. “Se lograron muchas cosas con el club. Hace 10 años que no clasificábamos al súper 8 y desde allí, las chicas volvieron con un ritmo diferente. La idea es ir por estos tres partidos que quedan para ver si cerramos el circulo con un broche de Oro. Sabemos que no será fácil y hay que mantener el nivel de juego, iremos partido a partido”, agregó el técnico Alfredo Ortega.