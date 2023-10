Cuál es la razón detrás de la falta de combustibles en distintas estaciones de servicio

La venta de gasoil acompaña históricamente el crecimiento del PBI. El gasoil lo usan la industria y el agro, los camiones y actividades económicas. Si no crece el PBI es porque no están andando más camiones ni subiendo la industria, además que se está saliendo de una sequía. Por lo que el aumento de venta en la estación de servicio significa que no se está yendo al mayorista por parte de los consumidores que deben ir a ese segmento y lo hacen en las estaciones al precio mas barato.