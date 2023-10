Quién es Ezequiel Guazzora, el periodista detenido por pedofilia tras estar 67 días prófugo

El periodista, por otra parte, tiene una condena previa no efectiva. Recibió tres años de prisión en suspenso por cuatro hechos de coacción que datan de 2013, sufridos por su ex pareja, la ex diputada Stella Maris Córdoba. La condena fue confirmada en septiembre de 2022 por la Sala III de Mariano Hernán Borinsky, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa.