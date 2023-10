Los Panamericanos, un premio al esfuerzo para Pedro Gómez

Con el tiempo, explica, fue mejorando en su rendimiento, y también fue cambiando de trabajo. “A partir del 2018, 2019, me dediqué prácticamente de lleno a esto, con el apoyo de la municipalidad de Córdoba. Ya no me dediqué a hacer trabajos pesados, sino a mi grupo de entrenamiento. Pude incrementar el volumen de kilómetros, las preparaciones ya puedo hacerlas con doble turno, algo que con el trabajo no podía hacerlo”, continuó Gómez.