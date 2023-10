Gimena Accardi contó que toma leche materna de sus amigas: "Es deliciosa"

Accardi no es la única famosa que practica este hábito. Juana Repetto contó en una oportunidad que su marido, Sebastián Graviotto, probó de su leche. “Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total”, reveló.