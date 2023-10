Cartas de lectores II: estafa con pinturas

El sábado al mediodía me hallaba en la puerta de mi casa en momentos en que paró una camioneta, en la cual viajaban dos jóvenes; se bajó uno de ellos, se dirigió a mí y me dijo: “Buen día. Mire, yo trabajo en una empresa que no pudo cobrar esta semana y nos pagó con pinturas. Mañana es el Día de la Madre y quiero tener unos pesos para festejarla. Si me compra uno de estos tarros de 20 litros, le venderé a menos del costo para beneficiarlo”. Yo, “Juan de Buen Alma” (y, obviamente, queriendo aprovechar la rebaja del precio), le compré un tarro. Más tarde llegó mi sobrino que es pintor y le conté lo sucedido, por lo que vino a mi casa, abrió la lata, metió un palo en la supuesta pintura, se ensució la manos y me dijo: “tío, lo han estafado, esto es agua con cal”. Perdí, ya está. Pero lo que quiero ahora, es, a través de LA GACETA, advertir a todos los lectores del engaño. Y decirles: no compren pintura que les oferten en la casa, ni por generosidad, ni por necesidad. Sólo las que venden en las pinturerías son originales. El tarro en el que vino la pintura falsa estaba revestido con una etiqueta perfecta, de una marca productora muy conocida y prestigiosa, cuando el tarro original viene con el nombre impreso en el mismo.