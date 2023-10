Bielsa, sobre la Selección Argentina: “No está bien que lo diga”

Y también hizo un análisis más profundo del rendimiento de su equipo. "Defensivamente el partido fue bueno. No es sencillo evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil. Nos costó después, compartimos mucho la pelota, ellos jugaron con facilidad y nos costaba presionar. Me hubiera gustado aumentar recuperaciones en campo rival que no las tuvimos como hubiera querido y así es como nace nuestro juego. Lo positivo es cómo defendimos y lo que debemos corregir es quitarle la pelota más rápido al rival", argumentó.