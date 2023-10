Quién es Lilia Lemoine, la candidata de La Libertad Avanza que propone una ley para que los hombres renuncien a la paternidad

Quién es Lilia Lemoine y cómo piensa

Lemoine nació el 7 de noviembre de 1980 en provincia de Buenos Aires. En sus perfiles suele definirse así: "Nací artista, crecí especialista en IT (tecnología de la información), me desarrollé como Efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer... y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad".