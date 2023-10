El descargo de los jugadores de San Martín de Tucumán, tras la dura derrota ante Defensores

"¡Seguimos en la pelea! Pasaron 36 fechas donde tuvimos momentos muy buenos como equipo pero no supimos sostenerlo, sabiendo y estando en nuestro club que exige ganar siempre. También momentos malos donde las criticas (a mi parecer a veces injustas) nos confundieron y nos trajeron mucha ansiedad, gran enemigo para cualquier equipo. Pero necesitamos ser positivos y mirar hacia adelante", dice parte de la publicación de Sand. "No tengo dudas y confío que podemos lograrlo con ustedes afuera y nosotros adentro. Una vez un 'profe' me dijo que los grandes como San Martín luchan hasta el final", agregó el arquero correntino de 35 años.