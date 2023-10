Mundial de Rugby: Cheika confirmará hoy el equipo para enfrentar a los All Blacks

En Nueva Zelanda son conscientes de su posición de favoritos frente a Los Pumas para la semifinal del viernes, pero así y todo se muestran cautos respecto al duelo. El seleccionado argentino ha crecido notablemente desde y gracias a su incorporación al Rugby Championship (ex Tres Naciones), y prueba de esa evolución es que en los últimos tres años ha conseguido dos triunfos sobre los All Blacks: el primero en el Rugby Championship de 2020 y el segundo en la edición del año pasado, que tuvo el plus de ser el primero en suelo neozelandés.