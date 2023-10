Messi, desde el minuto cero ante Perú

La noticia que el jugador de Inter Miami esté disponible desde el inicio fue bien vista por los hinchas de la selección argentina, a pesar de que en el encuentro anterior ante Paraguay no pasó ningún tipo de sobresalto y hasta no se notó la ausencia del delantero, quien observó desde el banco el primer tiempo y luego ingresó en el complemento con una actuación que no trascendió como en otras ocasiones. Con la cinta de capitán preparada para este duelo Messi empezó a sentir el clamor de sus compañeros, como así también de los hinchas peruanos que le rindieron una especie de reverencia cuando él decidió abrir la cortina que obstaculizaba el vidrio de su habitación y se encontró con una marea de personas que coreaban su nombre.