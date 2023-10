Hamas difundió la primera prueba de vida de una rehén israelí

"Me llamo Maya Sham, tengo 21 años y soy de (la localidad de) Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en (la ciudad de) Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación", dijo la joven en el video, según recogió el diario israelí Haaretz.