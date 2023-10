Cartas de lectores I: terrorismo en Israel

Tengo ascendencia española, italiana y criolla. Soy argentina y tucumana. Pero a lo largo de mi vida profesional he trabajado para la comunidad judía de la provincia, en la Escuela Integral. Un lugar que no sólo me vio crecer sino que me dio herramientas y valores para una formación continua y segura como docente. He participado de decenas de festividades, siempre me sentí y me hicieron sentir una más, porque eso es la INTE. Hoy vivo con dolor lo que está sufriendo el pueblo de Israel: masacre y terrorismo. Tengo amigos que se encuentran allí y otros próximos a volver entre ellos ex alumnos y compañeros. Duele el alma, escuchar decir: es por territorio. NO. Quieren la muerte de los judíos. ¿Qué me une a Israel? La vida y la justicia. El agradecimiento. La amistad y el respeto. Basta de terroristas en el mundo. Por Israel. Amén.