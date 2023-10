Una tarotista habló sobre el futuro de Atlético Tucumán: ¿logrará ingresar a las Copas Internacionales?

La derrota con Vélez solo sembró dudas alrededor del plantel y fue un puntapié para las críticas hacia el esquema de juego de la dupla. “Atlético va a seguir un poco caído y va a repuntar muy de a poquito. Pero la razón de que no estén mostrando su mejor versión es que hay un conflicto de intereses entre jugadores y técnicos. No están pensando de la misma manera y eso está generando una grieta. Esto provoca que no haya unión y que no todos tiren en el mismo sentido. Eso los está separando y llevándolo a caer”, explicó. “Si forjan esa parte interna, van a conseguir su objetivo de entrar a las copas internacionales”, añadió.