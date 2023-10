Gómez salió al cruce de los que dijeron que Atlético Tucumán fue para "atrás" ante Vélez

“A mí ni se me pasa eso por la cabeza. No soy tan enfermo para pensar así. Si yo me enterara que un jugador está involucrado en algo así, conmigo no entrena más”, remarcó y dejó en claro que lo del último partido fue todo lícito. “Fueron horrores que vimos en otros equipos. Lo que pasa es que nosotros veníamos siendo muy sólidos; quizás más de la media. Fueron 12 minutos fatales y cómo nosotros no acostumbramos a cometer esos errores, los chicos quedaron más expuestos. Pero ojo, que todos los goles vienen luego de un error ya sea en la jugada previa o en la más inmediata, eso pasa siempre”, advirtió.