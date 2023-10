Teatro tucumano: una historia de amor y desamor sin rótulos

- Hace tiempo que tenía ganas de volver a hacerla, por todo lo que significó y me ayudó en su momento tanto a nivel personal como en lo actoral, ya que hace ocho años fue mi primera obra teatral en cartelera, fuera de un taller y a partir de ahí no dejé de actuar. Volver es como recordar los viejos tiempos, los inicios, la primera emoción grande de subirme a un escenario. Haciendo una analogía con el amor (tema central de la obra), es como recordar tu primer beso enamorado. Necesitaba conectarme nuevamente con ese actor lleno de ilusiones y miedos y ponerme a prueba en este personaje cargado de frescura con mayor experiencia y madurez. Siempre sentí que este texto daba para mucho más, la gente la disfrutaba mucho al igual que nosotros. Si no volvíamos ahora, quizás más adelante hubiese sido demasiado tarde, porque ya estoy más grande. En definitiva, es reconectarme con todas las razones que tengo y que me impulsan a seguir haciendo esto que tanto amo.