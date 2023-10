Moria Casán se refirió a su "pelea" con Susana Giménez y fue categórica

Por otra parte, la ex conductora de Incorrectas descartó cualquier tipo de pelea que tuviera que ver con algún “trasfondo político”. “Eso yo no lo tengo con nadie porque yo soy casanística, mi amor. Todo lo que tengo lo hice yo, nunca me metí en política salvo la vez que estuve como candidata a diputada, que saqué una buena cantidad de votos pero no alcanzaron para entrar... No metan grieta política entre nosotras porque no hay nada que me interese menos. (Sergio) Massa es familiar mío, hace dos años y medio que salgo con Pato Galmarini, su suegro, soy su suegraza, soy su ‘mami Mo’, como él me dice. Tengo la mejor con él, con Malena. Los adoro, son una familia impresionante con unos valores impresionantes”, dijo.