¿Con qué frecuencia hay que lavar las toallas?

Las toallas de baño pueden ser transmisoras de hongos, por ejemplo. Acaros y bacterias también pueden sobrecrecer en toallas que no son lavadas con la frecuencia que deberían o que no se dejan secar o airear adecuadamente. La profesional también sugiere que estas prendas no se mezclen con otras en el lavarropas, y que preferentemente se use lavandina en los lavados o agua caliente.