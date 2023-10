Bochini "picante" contra Boca: de hinchar por Fluminense a querer eliminar los penales

Si Boca iguala a Independiente ¿Cuál es mejor?

A pesar de que el “xeneize” tiene la posibilidad de igualar a Independiente en lo más alto de la Copa Libertadores, Bochini dijo que todavía hay un hito que los “xeneizes” no podrán alcanzar. “Si pasan 40 años o muchos años más e Independiente no puede ganar la Copa Libertadores, alguno lo va a alcanzar. Sino es Boca lo puede alcanzar un equipo brasilero, porque son muchos años. Lo que sí yo creo es que a Independiente es muy difícil que lo alcancen en otro récord que tiene, que es ganar cuatro Copa Libertadores seguidas, eso me parece que no va a haber o van a pasar muchos años”.