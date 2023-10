La bancarrota moral del gobierno de la república

La pobreza consolidada en el primer semestre de la Argentina ha sido del 40,1%. La pobreza infantil alcanzó el 56%. El mes pasado, se necesitaron $ 285.000 para ser pobre en este país. Ese fue el costo de la “canasta familiar”. En un hogar donde el padre y la madre ganan cada uno el salario mínimo vital y móvil, que es de $ 132.000 durante el mes actual, no alcanza para cubrir aquel monto, en el cual, por cierto, no está incluido el valor del alquiler. Es decir, esa familia de trabajadores es pobre. Es decir, ya hay más pobres que desocupados: tener empleo no garantiza salir de la pobreza.