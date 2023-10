Verstappen: un campeón al que la gloria no lo obsesiona

¿Interesado en seguir en la frecuencia de leyendas? No tanto según lo que se lo escuchó. Que le gusta ganar, de eso no hay dudas, pero su historia indica que más que nada lo adoctrinaron para ello. “Lo crié y fui duro con él”, reconoció su papá, principal impulsor de su carrera, ex piloto que no tuvo grandes rendimientos en la máxima categoría.