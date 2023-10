¿Crianza respetuosa o permisiva? "Esta generación de padres obedece a sus hijos sin chistar", dice una experta

Enfrentarse a la paternidad -indicó- no es una cosa sencilla. “Para ser claros: nuestros hijos tienen que sentir que hay un back up, que detrás de ellos hay adultos responsables que responden a sus demandas, que ellos (los niños) pueden gestionar ciertas cosas, que establecen ciertas pautas de convivencia; lo que no quiere decir que se les permita todo”, advirtió. No se trata entonces ni de ser 100% permisivo, ni de irse al otro extremo.