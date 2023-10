Bullrich prometió en el Coloquio de IDEA que sacará "más de 160 impuestos que tiene la Argentina"

En otro aspecto de la exposición, Bullrich advirtió: “De los 40 años de democracia que llevamos, tuvimos 20 años con problemas pero ibas al Congreso y los temas se debatían. A partir de los últimos 20 años pasamos a un Congreso de mano levantada, donde la opinión del que no tiene mayoría, no tiene validez. No podés cambiar ni un error de ortografía. Ha pasado a ser un Congreso cuasi militar”.