Exposición: pinturas de Silvia Albuixech que viven entre el deleite y el espanto

La artista tucumana afirma: “esta serie, me obliga a mirar de nuevo -y de otro modo- las imágenes recreadas de un mundo más ecléctico, revisando la jerarquía de nuestros valores, en particular al rol de la mujer, usando simultáneamente la abstracción y la figuración en un juego constante dentro de mis pinturas. Partiendo del espanto como desafío existencial, mis obras sugieren un mensaje superador de la identidad en este siglo, de libertad, de los sueños por realizarse, la visión de un mundo en el que podemos vencer a la represión moral, liberarnos de las mordazas históricas que todavía nos acompañan. Mi dialéctica entre deleite y espanto no sólo es denuncia, sino también una carta abierta de esperanza por una convivencia pacífica y humana”.