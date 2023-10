Un matrimonio tucumano se consagró campeón del mundo en taekwondo y va por más

Es curioso como recuerdan que surgió el amor entre ellos. No fue que quedaron deslumbrados, el uno por el otro, cuando vieron que ejecutaban una patada lateral o cuando alguno hacía una de las secuencias de movimientos que simulaban un combate imaginario. Eso en el taekwondo ITF se conoce como “tul”. Lo que sí no tiene discusión alguna es que el universo de ellos se unió por el arte marcial que los llevó a ser un matrimonio campeón del Mundo. Nélida Galván y Daniel Quiroga se miraron más íntimamente en un momento determinado. “Yo recién lo noté cuando se cortó el cabello. Creo que te pelaste”, lo miró “Nelly” a su marido, quien porta ese look en la actualidad tan naturalmente como llevaba hace muchos atrás el cabello largo.