El primer entrenador de arqueros de Sergio Romero palpitó la semifinal con Palmeiras: "Te obliga a errarlos"

“Lo hacía entrenar arriba de las piedras y vidrios. Yo pensaba ‘este me debe odiar’. No podíamos clavar los pinches porque no entraban en la tierra de lo duro que era el piso de la cancha auxiliar. No faltaba nunca. Tenía todo para llegar y esa constancia lo hizo llegar a donde llegó”, agregó el preparador de arqueros que hizo inferiores en Vélez hasta Cuarta División y luego jugó en Deportivo Merlo.