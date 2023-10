España: el rey Felipe VI encargó a Pedro Sánchez intentar formar Gobierno

En búsqueda de una mayoría

Respecto de ese crucial número, el socialista aseguró hoy que si en la marcha de las negociaciones constata que no tendrá acuerdo, lo manifestará para que se convoque automáticamente a nuevas elecciones y no se pierda tiempo, como ocurrió con Feijóo, que siguió adelante con su proceso de investidura aun cuando estaba claro que no lograría la mayoría parlamentaria.