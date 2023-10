“Slew of Valid está 10 puntos”, aseguró el jockey José Vizcarra

Es una prueba tradicional, porque se disputa siempre después del Gran Premio “Batalla de Tucumán” y el único ejemplar que no puede competir es el que ganó la carrera más importante de la región. En este caso, Pertinax Joy, el héroe del pasado 24 de septiembre, no estará presente en el especial de 1.600 metros. Pero sí lo hará Slew of Valid, que intentó ganar de punta a punta el cotejo cumbre y terminó como escolta.