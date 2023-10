“Estoy en mi mejor momento”, dijo “C4” Ruiz que sueña con ser campeón del Mundo

El origen de su particular apodo

“A mi me decían el ‘zurdo de Oro’, pero en el profesionalismo no quería ese apodo. Entonces en tiempo de pandemia, no se podía salir de la casa ni nada, me enganche jugar al Gta V y justó me tocó la misión de ir al banco, tengo que poner C4 en la puerta y explota. Eso me sorprendió y se me ocurrió ponerme ese nombre, fui corriendo a avisarle a mi papá y bromeó que se iban a confundir con el auto. La primera pelea fue con Marcos “Chino” Maidana y me nombraron así”, explicó el campeón Ruiz.