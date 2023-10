A San Martín de Tucumán le faltó picante y ahora debe correr desde atrás

Dulce seguro que no: el “santo” necesitaba imperiosamente ganar para recuperar la cima y seguir dependiendo de sí mismo en esta trepidante carrera hacia la final por el primer ascenso, y no lo hizo. Más aún: de no ser por ese tiro en el palo de Pío Bonacci sobre el final, ni cerca hubiera estado de hacerlo. Porque la cruda verdad es que a San Martín le pesó demasiado el contexto y no estuvo a la altura de lo que la situación demandaba.