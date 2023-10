Conservadores exigen al Papa que diga su postura sobre mujeres y parejas gay

Burke dijo al National Catholic Register, una publicación conservadora, que los cardenales habían enviado al Papa previamente preguntas y que él había respondido un día después de recibirlas en julio. No satisfechos, las reformularon y las volvieron a enviar para obtener un sí o un no. Según el Register, el Papa aún no ha respondido. Una de las preguntas se refería a si las parejas del mismo sexo podían recibir bendiciones, algo que algunos sacerdotes han hecho en varios países, especialmente en Alemania, a pesar de que el Vaticano se pronunció en contra de tales bendiciones en 2021.