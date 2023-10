Debate de candidatos presidenciales: apostillas desde Santiago

El gobernador, Juan Manzur, vio el debate de candidatos a presidente en el Forum de Santiago del Estero. “Massa me pidió que venga. Van a estar también otros gobernadores del norte. Es un dirigente de mucha experiencia, muy sólido, que tiene muy claro el esquema de gestión”, dijo a LA GACETA mientras estaba reunido con otros mandatarios en la Casa de Gobierno de esa provincia. Los aspirantes a diputados tucumanos Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad) también asistieron como invitados de los postulantes a la presidencia. “Milei fue el que tuvo más claras sus ideas y su propuesta económica fundamentalmente. Revalidó la derecha nacional, que para nosotros es importante”, dijo a este diario el candidato del espacio libertario. “Myriam estuvo impecable, fue muy importante que esté su voz porque fue la única que defendió la banderas de la Memoria, Verdad y Justicia a 40 años de democracia. Ha sido la voz disonante”, expresó Arreguez. No estuvieron presentes en la vecina provincia los cabezas de listas de los frentes electorales de Unión por la Patria y Junto por el Cambio, Pablo Yedlin y Mariano Campero. Entre los dirigientes tucumanos que sí asistieron estuvo el integrante del consejo nacional PRO, Pablo Walter. “Me voy muy conforme. Patricia Bullrich es la más calificada para el momento que vive el país. No hay margen ni para propuestas mágicas que no tienen ningún tipo de viabilidad política ni para promesas de aquellos que gobiernan y son incapaces de solucionar los problemas”, dijo.