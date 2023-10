La detallada y polémica explicación de Sofía Clerici sobre el viaje con Martín Insaurralde

La polémica explicación de Sofía Clerici sobre sus vacaciones con Martín Insaurralde

Las imágenes de Clerici e Insaurralde, postales de ostentación con champagne, carteras, relojes y hasta una estadía en lujosa embarcación en Marbella, España, generaron indignación a solo tres semanas de las próximas elecciones presidenciales. La modelo dio a entender que no lo hicieron juntos, sino que se encontraron directamente allá y fue solo "una visita". “Yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá. Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar”, indicó.