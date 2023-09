Palpitando el debate presidencial: "Es el lamebotas de Cristina Kirchner", le dijo Bullrich a Massa

Consultada por el supuesto anuncio que haría Massa sobre su eventual ministro de Economía, Bullrich lo desestimó: "No me preocupa porque es un debate. Si alguien quiere hacerse el vivo y hacer un anuncio, bueno... Lo puede hacer antes o después. ¿Qué quiere? ¿Sorprender con algo? Me parece que no es el centro".