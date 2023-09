5K y 10K LA GACETA: llegó el día para superar los límites

Cómo y dónde serán los cortes:



1 - Avenida Perón a partir de las 8. Desde Saavedra Lamas hasta la rotonda de Horco Molle la circulación este-oeste y oeste-este estará cortada.



2 - Desde las 13 se corta circulación este-oeste en Saavedra Lamas.



3 - Circulación restringida desde rotonda de Horco Molle hasta rotonda del pie del cerro en avenida Aconquija.



4- Estacionamiento: Prohibido estacionar en avenida Perón desde Saavedra Lamas hasta rotonda de Horco Molle en ambas aceras.



5- Desde las 10 hasta las 13, es el último período de acreditación en Marathon Deportes de Gómez Pardo (avenida Perón 1900).



6- El clima: estará ideal para correr los 5k y 10k de LA GACETA, ya que el cielo estará algo nublado y no habrá lluvias, ni lloviznas.



7- Quienes circulen por la zona por otras razones que no tengan que ver con la carrera deben tener en cuenta que se trata de un momento de recreación. Por lo que se pide consideración y respeto ante el paso de la caravana de corredores especialmente desde Lobo de la Vega, por avenida Perón en dirección este-oeste durante una hora que se estima durará la carrera cuando finalice el recorrido el corredor más lento.



8- El horario de largada es a las 18.



9- El arco inflable de partida estará sobre la avenida Perón, en el carril norte, a la altura de La Hoya. Allí también será la llegada.



10- La carrera se hará en dirección opuesta al tránsito vehicular.



11- Los corredores de las dos distancias saldrán al mismo tiempo.



12- Los participantes deberán estar en el lugar de largada una hora antes.



13- Los participantes tienen que llegar al punto de partida listos para correr.



14- En la zona de la largada no se hará ninguna acreditación.



15- Será obligatorio correr con la remera oficial de la competencia y placa con el número de participante colocado en la parte delantera del torso. Debe cruzar la meta con la placa colocada y bien visible, caso contrario no se le computará su tiempo.



16- Luego de la premiación habrá show y seguirán montados los stands para todo el público.