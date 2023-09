El faltazo de una senadora de JxC fue la clave para que se aprobara el pliego de Figueroa

La aprobación de este pliego era un deseo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Intentó lograr el apoyo del Senado en varias oportunidades, antes de que la jueza haya cumplido los 75 años, pero no lo consiguió. “Creo que es el poder económico el que no quiere a Figueroa como jueza. No creo que sea la Corte, porque la Corte también se rinde al poder económico”, afirmó la legisladores oficialista Juliana Di Tullio. Sin embargo, la Corte Suprema declaró que Figueroa había dejado de ser jueza porque había cumplido la edad límite que establece la Constitución Nacional para el pase a retiro de los magistrados si no obtienen un nuevo acuerdo del Senado para seguir en el cargo por otros cinco años. En este caso, lo del kirchnerismo fue un abierto desafío a la Corte, ya que el acuerdo fue conseguido luego de que la jueza cumpliera la edad límite.