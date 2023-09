El Senado aprobó el pliego para la continuidad de la jueza Ana María Figueroa

Antes, su colega de bancada, Guadalupe Tagliaferri, embistió contra el oficialismo porque "creen que pueden ir sobre un fallo de la Corte, con una posverdad". "No es mas jueza (Figueroa), por lo que el problema es que no podemos votar ningún acuerdo, quieren correr los límites de la división de poderes y en este momento eso no es gratuito. Ya saben que no es más jueza, saben que es absurdo, que burlan la ley. Tiene que tener acuerdo en el Senado y la jueza Figueroa cumplió 75 años y no tenía acuerdo en el Senado", insistió.