¿Qué fue lo que Joe Jonas escuchó que lo convenció de separarse de Sophie Turner?

Además, en ese momento se supo que Joe buscaba una vida cotidiana "más tranquila" que no coincidía con el estilo de vida de su ex esposa, quien disfrutaba de salir cuando no estaba con sus pequeñas hijas. Tras el anuncio del divorcio, una fuente reveló a la revista People que la ex pareja había estado viviendo "vidas separadas durante meses" y mencionó que el músico y la actriz habían pasado todo el verano distanciados. "No se llevan bien desde hace tiempo, pero esperan resolver todo esto de manera amistosa", agregaron. Sin embargo, ese deseo de un divorcio amigable nunca pudo materializarse.