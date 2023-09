Reforma electoral: de los acoples tucumanos al voto electrónico salteño

Los funcionarios judiciales salteños arrancaron luego sus ponencias marcando las diferencias que se exteriorizaron desde que esa provincia dejó el voto tradicional para aplicar el electrónico. De Los Llanos señaló que Salta no fue la excepción al fenómeno del sistema tradicional en el que el elector se sentía desbordado cada vez que entraba al cuarto oscuro. Recordó que en 2009, en el municipio de San Lorenzo, se aplicó la experiencia piloto del voto electrónico, cuando el uso de las redes no era masivo. “Las trampas con las boletas de papel ya no eran posible. El sistema no generaba quejas, ni siquiera entre los apoderados que asistían al escrutinio definitivo”, acotó.