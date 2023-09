Los exabruptos y las chicanas dominaron el debate entre candidatos a la jefatura de Gobierno porteño

“No puedo creer que me hayas hecho esa pregunta. ¿En serio me haces esa pregunta? Realmente querés salir tercero. Eso es una persecución política del kirchnerismo. Hace 23 años que trabajo en el sistema financiero ¿De qué me estás hablando?”, le respondió Marra, mientras que Santoro, rápido de reflejos, le recalcó: “Que no rendiste el examen de idoneidad”, respondió Marra.